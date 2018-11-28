Симферополь, 28 ноября, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя постановил взять под стражу всех задержанных пограничниками РФ военнослужащих ВМС и сотрудников СБ Украины, сообщает 28 ноября РИА Новости.

Sudrf.ru Киевский районный суд г. Симферополя

Таким образом, все 24 человека, задержанные на борту военных кораблей ВМС Украины, нарушивших границу РФ, останутся под стражей до 25 января 2019 года.

Стоит отметить, что вопрос о мере пресечения для троих украинских военнослужащих, легко раненых при задержании, рассматривался в керченском суде. Они также арестованы на два месяца в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы России.

Среди 24 арестованных двое, Василий Сорока и Андрей Драч, являются сотрудниками СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины грубо нарушили государственную границу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны после открытия огня на поражение.

Показания задержанных и изъятые на кораблях документы однозначно свидетельствуют о целенаправленной провокации, организованной ВМС Украины на российской границе.

Кроме того, украинские корабли нарушили границу, признанную всеми сторонами, включая Украину, еще до воссоединения Крыма с Россией.

Сразу же после инцидента власти Украины ввели на части территории страны военное положение.