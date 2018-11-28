Красноярск, 28 ноября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Красноярске состоялось пленарное заседаниеXIV городского форума «Будущее. Проектируем вместе». Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, федеральные и зарубежные эксперты обсудили тренды развития современных городов и своё видение преимуществ Красноярска, которые позволят городу занять уникальное место в мировом пространстве. Отметим, что по количеству приглашённых экспертов этот форум установил рекорд. В Красноярск приехали специалисты из крупнейших городов России, а также Голландии и Китая. В нашей подборке — ключевые мнения и предложения участников пленарной дискуссии.

Пресс-служба администрации Красноярска Красноярск «должен определить координаты на мировой «палитре» мегаполисов»

Руководитель Центра территориального маркетинга Константин Гаранин (г. Москва): «Я не в первый раз в Красноярске и могу сказать, что город стал лучше. Уверен, Красноярск может показать всей России, как может меняться мегаполис. Хочется, чтобы ваш город стал точкой роста идей, которые зададут тренд всей стране».

Руководитель проектов направления «Пространственное развитие» Фонда ЦСР Ольга Гай (г. Москва):«Красноярск имеет потенциал войти в топ-10 городов делового туризма. Считаю, что мегаполис нужно раскрыть не только во внешнее пространство, но и для жителей, вовлечь их в управление территорией. Поскольку позитивный информационный фон о городе, прежде всего, создают сами жители».

Александра Сытникова, сооснователь КБ «Стрелка» (г. Москва):«Красноярск занимает 9 место среди городов страны по индексу качества городской среды. Но этот индекс был составлен в прошлом году. Считаю, что за этот год город колоссально изменился и продвинулся в рейтинге выше».

Ведущий консультант бюро MobilityInChain, специалист в области транспортного и городского планирования, эксперт в области городского пассажирского транспорта Илья Петушков (г. Москва):«Важно, чтобы возможности современных городов были сосредоточены именно там, где мы живём, в родном городе. В этом плане мне хочется, чтобы начинания Красноярска по транспортному реформированию стали вкладом в этот процесс».

В своих выступлениях эксперты отмечали, что географическое положение Красноярска может стать его выигрышным преимуществом. Об этом сказал и мэр Сергей Ерёмин: «Красноярск равно удалён от Европы и Азии и, это нужно использовать. Мы имеем все шансы стать центром деловых коммуникаций». Подтверждением этой идеи стало присутствие на площадке форума экспертов из Европы и Азии, которые также поделились своим мнением о Красноярске.

Маарчье Лаусман, управляющий партнёр проектной мастерской из Нидерландов:«Два года назад я впервые посетила ваш город и была удивлена искренним стремлением местных жителей изменить родной город. Уникальные ресурсы, фантастическая природа, Енисей — ваша «золотая жила». Уважайте и грамотно используйте эти качества».

Заместитель начальника управления по физкультурным делам Народного правительства города ХарбинаШао Юньшэн отдельно остановился на возможностях, которые даёт городу проведение международного спортивного события: «Красноярск — гостеприимный город Енисейской Сибири со своим уникальным «лицом». Уверен, он станет открытием для гостей со всего мира».

В завершение пленарного заседания мэр Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил горожан и экспертов за участие в форуме: «Нам важно вместе наметить новые векторы стратегии развития Красноярска. И в части того, каким город должен стать для своих жителей. И в части того, какое место он должен занять в мировой «палитре» мегаполисов. Для этого нам необходимо просканировать запрос мирового сообщества. И я рассчитываю, что эксперты из других городов и стран помогут нам в этом. Наряду с этим, развивая Красноярск, его пространство, наш город должен стать «окном» для муниципальных образований Енисейской Сибири к самому актуальному, что может предложить столичный город».