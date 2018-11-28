Абакан, 28 ноября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В Хакасии продолжаются поиски четверых туристов, пропавших 25 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, сегодня, 28 ноября, вертолёт не смог добраться до зоны поисков.

Скриншот со страницы группы «МЧС России по Республике Хакасия». Vk.com В Хакасии ищут пропавших туристов

По словам спасателей, погода в соседних регионах «более-менее приемлемая», а над Приисковым и окрестностями стоит низкая туча и дует очень сильный ветер.

«Почти десятитонную машину (вертолёт — прим. ИА REGNUM ) швыряло, как щепку, никакой поиск в таких условиях невозможен. Движение на малой высоте при таком ветре это даже не риск, а откровенный суицид», — сообщили спасатели в группе «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве напомнили, что поиском туристов занимаются также наземные силы — на месте работают почти тридцать спасателей и волонтёры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверо туристов 25 ноября пропали в районе посёлке Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии. Они катались на снегоходах и не вернулись из поездки. Напомним также, 25 ноября в Хакасии была непогода, порывы ветра достигли 30 м/с.