Нью-Дели, 29 ноября, 2018, 00:12 — ИА Регнум. «Когда их тактика не работает, Индийский Национальный Конгресс начинает угрожать импичментом судьям Верховного Суда. Это очень опасно. Они злоупотребляют своей властью в верхней палате парламента Индии», — заявил сторонникам партии премьер-министр Индии НарендраМоди 26 ноября.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Политик также добавил, что оппозиционная партия требует отложить процесс принятие решения по делу строительства храма в Айодхье до всеобщих выборов 2019 года.

По информации индийского новостного агентства Ani, он также обвинил представителей оппозиционной партии в пренебрежении традициями и моральными ценностями, что, по мнению политика, сводится к нежеланию говорить о насущных проблемах развития страны.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.