Людиново, Калужская область, 28 ноября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника из Жиздры. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Об этом 28 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Аверкиев.

Kaluga.sledcom.ru

По его словам, 25 ноября 2018 года подозреваемый намеревался сбыть наркотическое средство посредством осуществления закладок на территории города Людинова. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции, при нем находилось 22 пакета наркотика, которые были изъяты. Про осмотре мобильного телефона подростка марки iPhone X обнаружены фотографии уже произведенных «закладок», которые он отправлял потенциальным покупателям.

В настоящее время следователи выясняют, имели ли место иные эпизоды аналогичной преступной деятельности подозреваемого, а также условия его жизни, учебы и воспитания. По имеющимся данным, подросток характеризуется удовлетворительно, сам потребителем наркотических средств не является. Уже сейчас известно, что информацию о возможности заработка путем распространения наркотиков несовершеннолетний увидел на одном из зданий города, соответственно, мер по ликвидации такой «рекламы» своевременно принято не было.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому школьнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в людиновском СИЗО ожидает суда 17-летний житель города Кондрова, который обвиняется в совершении 27 эпизодов преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков. Объявление о подработке курьером обвиняемый нашел в популярной группе в социальной сети.

«Преступление, инкриминируемое подросткам, является особо тяжким. С учетом несовершеннолетнего возраста им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет», — сказал Сергей Аверкиев.

Напомним, правоохранительными органами Калужской области в 2017 году изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе: 3 кг 035 г героина, 2 кг 619 г марихуаны, 217 г гашиша и 4 кг 556 г синтетических наркотических средств. Сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность 55 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; а также 11 организованных групп и 28 групп лиц, совершивших преступления по предварительному сговору.