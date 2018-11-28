* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 28 ноября, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, организованной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 20 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уездов Чапархар, Родат, Кот и Назуйан проивнции Нангархар.

Операция была проведена при активной поддержке с воздуха и включала нанесение авиационных ударов по укреплениям сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции силы безопасности и обороны уничтожили укрепления боевиков и военное снаряжение, принадлежавшее сторонникам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.