Ханой, 29 ноября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. На совещании правительства 27 ноября обсуждались вопросы регионального развития в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук принял участие в заседании.

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По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе совещания представители министерства туризма СРВ отметили, что северные провинции Вьетнама получают значительный дополнительный доход за счет развития культурного туризма. По мнению представителей министерства, правительству необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы национальные меньшинства, проживающие на севере страны, сохраняли свои традиции.

Удачным примером является провинция Баккан, властям которой за последние три года практически вдвое увеличить доходы за счет туризма. По мнению администрации провинции, это обеспечено не только живописным пейзажем провинции и уникальными природными ландшафтами, но и бытом национальных меньшинств, который привлекает туристов.

По результатам конференции была принята программа действий по развитию отсталых регионов страны на период 2019—2021 гг.