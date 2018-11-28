Москва, 28 ноября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Провокация с нарушением российской границы украинскими военными кораблями произошла в районе, который всеми признавался территориальными водами России еще до событий весны 2014 года, заявил 28 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швейцарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

Сергей Лавров подчеркнул, что украинские корабли устроили провокацию на участке границы России, который всегда был признан даже властями Киева.

«Согласно этим фактам, даже если абстрагироваться от того, что произошло в марте 2014 года в Крыму, нарушение украинскими судами территориальных вод Российской Федерации состоялось в той точке, которая и до 2014 года официально признавалась всеми, включая Украину, началом территориальных вод Российской Федерации», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин также обратил внимание на то, что украинская провокация изначально была нацелена на конфликт, чтобы потом использовать его для подавления политических противников нынешних киевских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» грубо нарушили морскую границу России, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу. Все три корабля ВМС Украины были задержаны и отбуксированы в Керчь.