Ханой, 28 ноября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. По сообщению Управления по защитным мерам в торговле Вьетнама, страна одержала верх в споре с Индонезией по поводу защитных мер в сфере производства стальной и железной продукции. Спор разгорелся в июле 2015 г., когда Вьетнам инициировал консультации с Индонезией по поводу особых сборов с импорта плоского проката и нелегированной стали, сообщает издание Vietnam+.

Jean-Pierre Dalbéra f Плакат Компартии Вьетнама

На прошлой неделе ВТО анонсировала соглашение между Вьетнамом и Индонезией, согласно которому последняя взяла на себя обязательство применить правила и рекомендации, установленные Органом по разрешению споров ВТО к 27 марта 2019 г.

Согласно решению Органа по разрешению споров ВТО, Индонезия должна снять сборы с импорта продукции из железа и стали, так как они не подходят под критерии защитных мер ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

В настоящее время Вьетнам является крупным поставщиком стали в Индонезию. По оценкам Управления по защитным мерам в торговле Вьетнама, более 60% нелегированной стали и плоского проката Индонезии составляет вьетнамская продукция.