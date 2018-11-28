Курган, 28 ноября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Правительство Курганской области покинул очередной исполняющий обязанности заместителя губернатора — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев. Как и другие его коллеги, чиновник покинул пост с мотивировкой «по собственному желанию», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября 2018 года в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

В настоящее время обязанности директора природоохранного департамента возложены на первого заместителя Виктора Банникова.

Напомним, отставки «по собственному желанию» начались в правительстве Курганской области с 24 октября. С данной мотивировкой покинули посты и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, и.о. заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, и.о. руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв и директор департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Вадим Шумков сменил прежнего главу Курганской области Алексея Кокорина 2 октября 2018 года. Кстати, бывший губернатор Зауралья покинул свой пост, как и его подчинённые, по собственному желанию.

Из прежних замов Кокорина на прежних местах остались директор департамента АПК Сергей Пугин, начальник финансового управления Елена Лукашук, директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина и директор департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский.