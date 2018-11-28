Киржач, Владимирская область, 28 ноября, 2018, 18:21 — ИА Регнум. На место взрыва бытового газа, который произошел 28 ноября в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области, отправлен врио заместителя губернатора Александр Байер. Как сообщила пресс-служба администрации области, заместитель главы региона по ЖКХ займется организацией помощи пострадавшим.

33.mchs.gov.ru Разрушение дома

«Сразу после поступления информации о чрезвычайном происшествии губернатор Владимир Сипягин направил в Барсово врио первого заместителя главы региона Александра Байера для принятия мер оперативного реагирования и организации помощи пострадавшим», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Барсово произошел примерно в 15:00. По предварительным данным, госпитализированы два человека. Также под завалами остается 83-летняя пенсионерка. На месте работают спасатели, следователи и криминалисты. Из-за взрыва частично разрушена кровля дома.