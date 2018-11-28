Тирана, 28 ноября, 2018, 18:29 — ИА Регнум. После совместного заседания правительств частично признанной республики Косово и Албании состоялась объединенная пресс-конференция премьер-министров Косово и Албании Рамуша Харадиная и Эди Рамы.

Харадинай Рамуш

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», среди прочих прозвучал вопрос об отношении албанского премьера к идее президента Косово Хашима Тачи о возможности обмена территориями между Косово и Сербией, активно критикуемой косовской оппозицией. В ответ Эди Рама заявил, что не исключает возможности территориального обмена, поскольку встречи представителей двух стран должны иметь какой-то реальный результат, помимо фотографий:

«Я не исключаю ни одной возможности. Хашим Тачи — президент страны и командующий армией. Кто говорит, что Хашим Тачи — предатель, тот осел», — заявил глава албанского правительства.