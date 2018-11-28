Рим, 28 ноября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. На юге Рима завершен снос восьми вилл, незаконно построенных мафиозным кланом несколько десятилетий назад и захваченных правоохранительными органами в начале текущей недели, сообщает Affari Italiani в среду, 28 ноября.

Цитата из х/ф «Спрут». Реж. Серхио Сильва. 1984. Италия Комиссар Каттани

Работы по сносу велись круглосуточно. В ближайшее время местные власти намерены расчистить участок и изменить схему дорожного движения.

Ранее губернатор Лацио Никола Дзингаретти сообщил журналистам, что на месте снесенных домов к лету 2019 года будет разбит парк.

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