Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 ноября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. 28 ноября 2018 года в Переславле-Залесском состоялись публичные слушания по внесению изменений в устав городского округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

Одной из поправок, внесенной депутатами городской думы от «Справедливая Россия» и КПРФ, был пункт о прямых выборах главы городского округа. Сейчас в Переславле главу избирают депутаты после отбора кандидатов специальной комиссией.

Сегодня на публичных слушаниях жители поддержали поправку о прямых выборах главы. Из 98 участников слушаний за эту поправку проголосовали 56 человек. Теперь изменения в устав должны утвердить своим решением депутаты городской думы.

В конце 2016 года городская дума уже возвращала прямые выборы мэра, однако потом отменила свое решение.