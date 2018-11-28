Киржач, Владимирская область, 28 ноября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области опубликовала фотографии дома в поселке Барсово Киржачского района, в котором 28 ноября произошел взрыв газа. Как сообщили в ведомстве, сейчас на месте работают спасатели, а также сотрудники полиции и представители администрации района.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области Взрыв бытового газа в Киржачском районе Владимирской области

На фотографиях видно, что одна из квартир, в которой, по предварительным данным, и произошел хлопок газа, полностью разрушена. Также повреждена часть кровли двухэтажного многоквартирного дома.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о ЧП поступило примерно в 15:00. Взрыв произошел в доме №77 населенного пункта Барсово. Здание находится на территории войсковой части. Военная прокуратура гарнизона начала проверку. Также на месте работают следователи. По последнем данным, пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Также под завалами находится 83-летняя женщина.