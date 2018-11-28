Симферополь, 28 ноября, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение вопроса о мере пресечения для всех 24 моряков, которые были ранее задержаны пограничниками за незаконное вторжение в зону территориальных вод России.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Все задержанные рядовые, офицеры, а также сотрудник службы безопасности Украины заключены под стражу на два месяца и будут содержаться в симферопольском СИЗО», — отметил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, безусловно, является провокацией.

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