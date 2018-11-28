Киев, 28 ноября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. На Украине после ввода военного положения начнется передислокация войск. Об этом 28 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед жителями Черниговской области.

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«Теперь мы будем делать передислокацию войск. Мы будем защищать границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области. Для чего? Чтобы войска врага не зашли в середину страны. Мы должны защитить каждого украинского гражданина… Если не будет открытой российской агрессии и прорыва, в первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой, Запорожской областей, вдоль побережья Азовского моря. Для чего? Они хотят объединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашей страны. Но сегодня у нас другая армия, другая объединенная нация и мы это не позволим сделать», — считает Порошенко.

По его словам, «Кремль также решил продолжить вторжение на Украину, чтобы заблокировать предоставление томоса украинской церкви».

«Говорят, а почему Путин решил это сделать сейчас? А чтобы у Украины не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение то, его всесвятость ничего не даст. Он просчитался… Наша великая нация заслужила право иметь собственную церковь. И уж точно не иметь церковь, которая управляется из Москвы. Зачем, как можно ходить в церковь, если служба божья там начинается за Кирилла, за Путина, за российское войско?» — задался вопросом Порошенко.

Он сообщил, что «накануне призвал президента России Владимира Путина вывести войска с Украины».

«Я вчера дал интервью всем мировым телеканалам… И сказал: «Господин Путин, убирайтесь прочь из Украины, потому что это единое желание украинского народа. Вам нечего тут делать». Мы сами без вас разберемся и с нашей церковью, и с нашей армией, и куда нам двигаться. Весь украинский народ определился, что нам надо двигаться в Европу. Уже имеем безвиз, уже имеем договор об ассоциации, имеем углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли. И когда нам Путин перекрыл газ, российский рынок, пытался остановить наши предприятия, пытался остановить наше государство, чтобы украинцы лишились работы, мы просто вышли на европейский рынок. Мы сказали: никто нас больше не будет шантажировать. Газ — это обычный товар и нельзя держать на крючке большую 45-миллионную нацию. Все, кто раньше работал до меня, были на крючке. Им не хватало воли сказать: мы не будем поддаваться манипуляциям под влиянием того, даст ли какой-то хозяин из Москвы газ или не даст», — сказал Порошенко.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении. Согласно документу, действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Сегодня, 28 ноября, президент Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.

Как сообщалось, с 27 по 29 ноября в Стамбуле (Константинополь) проходит заседание синода Вселенского патриархата. На повестку дня вынесен вопрос утверждения текста томоса украинской православной автокефальной церкви. Ожидается, что в декабре в Киеве пройдет собор украинских епископов, на котором выберет предстоятеля будущей церкви. После этого предстоятель отправится в Стамбул за томосом.