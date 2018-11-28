Москва, 28 ноября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

По его словам, главы двух государств сначала проведут беседу тет-а-тет, а затем к переговорам присоединятся ключевые члены делегаций двух стран.

Как отметил Ушаков, содержание беседы и основные темы обсуждения выберут сами лидеры, от них же будет зависеть и продолжительность встречи.

Вместе с тем ожидается, что на повестке будут вопросы борьбы с терроризмом, темы Сирии и КНДР, а также ситуация в Керченском проливе после провокации украинских военных судов.