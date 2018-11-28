Москва, 28 ноября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Украина не смогла извлечь дивидендов из провокации, устроенной ею в Керченском проливе, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 28 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, указавшего на действующие власти Украины как на организаторов этой провокации.

Цитата из х/ф «Счастье». Реж. Александр Медведкин. 1934. СССР Невесёлая перспектива

«Провокация не удалась, — констатировал Кургинян. — Она не удалась, потому что сдержали, и сдержали мягко».

Вместе с тем он отметил, что предвзятое отношение западного сообщества к РФ уже настолько велико, что даже на самые её корректные действия всегда будет неадекватная реакция.

«Это самый главный урок, который можно извлечь из данной ситуации, — сказал Кургинян. — Надо действовать спокойно и решительно, понимая, что реакции будут неадекватными».

Кроме того, Кургинян подчеркнул, что Украина не извлекла из случившегося дивидендов, а её президенту пришлось «схлопотать оплеуху».

«Ему это очень невыгодно, и оппозиция этим воспользуется, — сказал лидер движения «Суть времени». — Что касается военного положения, то он (президент Украины Пётр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) либо полный идиот, либо он его свернёт, так как, если он его не свернёт, то вылетит не просто как пробка из бутылки, а вылетит с огромным треском».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России, инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, безусловно, провокация. По его мнению, это провокация, которая организована действующей властью и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте 2019 года.

«Рейтинг действующего президента Украины находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать — обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов», — сказал Путин.