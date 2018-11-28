Рим, 28 ноября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Социальная стабильность важнее, чем финансовая, заявил в среду, 28 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, комментируя переговоры с ЕС о проекте бюджета страны, передает Affari Italiani.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Социальная действительность. Ограбление по-итальянски

Итальянское правительство в любом случае проведет запланированную реформу, вопрос только в том, как именно она будет проведена, отметил Конте. Правительство просит Евросоюз помогать, а не мешать в проведении этой реформы, в которой заинтересован итальянский народ, добавил премьер-министр.

Кроме того, он обратился к еврокомиссару Пьеру Московиси, неоднократно критиковавшему бюджет Италии. Конте посоветовал комиссару обратить внимание на «восстания в пригородах» и «протесты желтых жилетов» в его родной Франции, чтобы понять, почему социальная стабильность так важна и почему именно она должна быть в центре внимания власти.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. В настоящее время стороны продолжают переговоры.

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