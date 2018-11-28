Санкт-Петербург, 28 ноября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 28 ноября провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На ней обсуждались развитие петербургской промышленности, создание высокотехнологичных рабочих мест и участие Северной столицы в реализации нацпроектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Встреча прошла в Санкт-Петербургском технологическом университете, который отмечает свое 190-летие. Перед этим Медведев выступил на торжественном заседании Учёного совета по случаю юбилея вуза и осмотрел музейную экспозицию, посвящённую памятной дате.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, Александр Беглов доложил Дмитрию Медведеву, что в промышленности Петербурга сегодня заняты 340 тысяч человек, еще 160 тысяч — в IT-сфере. Успешно развивается городской фармацевтический кластер, на его предприятиях разрабатываются и выпускаются новые лекарства.

Премьер считает, что это самое правильное направление в развитии Санкт-Петербурга, поскольку у города есть для этого хороший кадровый потенциал.

По словам Александра Беглова, на реализацию нацпроектов в бюджете Санкт-Петербурга на предстоящие три года заложены 94,5 млрд рублей.

«Эти средства, безусловно, пойдут на улучшение качества жизни горожан», — отметил действующий глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе-октябре 2018 года, по данным Петростата, составил 104,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Этот показатель растет уже 37 месяцев подряд.