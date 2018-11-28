Киев, 28 ноября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку подготовить документы о повышения окладов солдатам вооруженных сил Украины не с 1 января, а с дня начала возможной агрессии России. Об этом Порошенко заявил 28 ноября во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«С 1 января 2019 года уровень денежного обеспечения в армии повышается минимум до 10 тыс грн (355 долл) в месяц. Сегодня я поручил подготовить необходимые документы, если мы введем военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня. Доплаты будут сделаны тем, кто воюет в зоне операции объединенных сил», — сказал Порошенко.

Президент отметил, что принял решение направить 1,5 млрд долл, конфискованных у четвертого президента Украины Виктора Януковича, на перевооружение армии.

«Приняли решение — генеральный прокурор конфисковал у Януковича 1,5 млрд долл. Куда направлять эти деньги? Направлять на перевооружение армии, на производство «Укроборонпромом» боеприпасов и нового оружия и на строительство жилья для контрактников», — рассказал Порошенко.

Он сообщил, что сегодня подписал закон о вводе военного положения в десяти областях Украины.

«Для обычного гражданина жизнь абсолютно не меняется. Если нам удастся не допустить вторжение российских вооруженных сил на нашу территорию, мы не планируем ограничивать никакие конституционные права и свободы граждан. Но права ВСУ значительно расширяются. Военное положение вводится сейчас, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина, предоставить ему все условия, чтобы он мог выполнять свой святой долг — защищать Украину… Мы не дадим им никаких шансов вторгнуться в Украину», — добавил Порошенко.

Глава государства также заверил, что сегодня украинская армия располагает возможностью дать отпор агрессору.

«Нам есть чем защитить родную землю. Победа точно будет с нами, потому что мы бьёмся за своё — за нашу Украину, за нашу землю, за наш народ… Нам нужно провести необходимую подготовку, чтобы в случае необходимости враг получил поражение, заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию. Я здесь среди вас, чтобы показать, насколько важно повысить качество подготовки, держать порох сухим и насколько важно нам в любой момент дать отпор агрессору. У нас кроме штатной численности бригад, есть резерв первой очереди. Сегодня у нас есть сотни заявок от участников АТО. Они готовы немедленно вернуться к своим частям и подразделениям, чтобы использовать свою подготовку и уровень знаний для защиты своей страны», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что на Украине ещё не введен режим военного положения, поскольку соответствующий законопроект подписан президентом Порошенко и спикером Рады Андреем Парубием только сегодня.

«По состояния на сейчас правовой режим военного положения не введен. Он будет введен, как только закон Украины о вводе правового режима военного положения, который как законопроект имеет регистрационный номер 9338, наберет силу. А он наберет силу как говорится в Конституции и тексте этого закона после его оглашения. Оглашение осуществляется путем публикации в официальных источниках кабинета министров и Верховной Рады», — сказал Винник.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении. Согласно документу, действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Сегодня, 28 ноября, президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.