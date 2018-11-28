Ярославль, 28 ноября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В физкультурно-спортивном центре Ярославского района начался детей набор в бесплатную секцию регби. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

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В октябре в поселке Щедрино Ярославского района Ярославской области состоялась презентация полноформатного искусственного футбольного поля, реализованного по программе ФИФА «ГОЛ-2». Это поле подходит как для занятий футболом, так и регби. С предложением о развитии игры регби на территории Ярославского района обратился президент Федерации регби в Ярославской области Валерий Морозов. Предложение поддержал глава района Николай Золотников. В скором времени для учащихся школ Ярославского района будут проведены мастер-классы по игре.

В наш центр взят на работу тренер по регби из Московской области. Он приехал сюда специально, чтобы помогать подъему регби в Ярославской области. Андрей Воробьев — действующий спортсмен, мастер спорта. Он будет не только тренировать, но и играть в ярославском регбийном клубе Флагман», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр Ярославского района» Павел Судаков.

В физкультурно-спортивном центре считают, что регби может стать ключевым видом спорта района, что будет способствовать развитию этого вида спорта в Ярославской области в целом.