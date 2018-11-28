Санкт-Петербург, 28 ноября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Петербурге приняли в первом чтении законопроект о новом порядке предоставления земли инвесторам по договорам государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом депутаты Заксобрания раскритиковали проект Смольного, заявив, что чиновники пользуются периодом «межвластья», который образовался после отставки губернатора Георгия Полтавченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток на заезде на ЗСД

Как передает корреспондент ИА REGNUM, документ дает право правительству передавать концессионеру земельные участки, определять порядок определения размера арендной платы, а также признавать здания, нужные инвестору, подлежащими сносу.

За документ проголосовали 37 депутатов из 50-ти, но многие выступили против. Депутат Михаил Амосов (фракция «Яблоко») обнаружил опасность коррупции. Он подчеркнул, что договор о создании ГЧП должен считаться договором субъекта федерации и утверждаться городским законом.

«Так как обязательства по нему возникают не персонально у главы города, а у региона, который будет через многие годы все еще расплачиваться перед партнерами. Вы не можете сами определять порядок, по которому вы потом будете работать, это невозможно по Конституции», — заявил Амосов.

Он напомнил, что за последние 11 лет на строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД) было потрачено 210 млрд рублей, и городской бюджет каждый год все еще платит по несколько миллиардов в год концессионеру в качестве компенсации «недополученной прибыли».

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«Это полная чушь. Полная. Пользуются недобросовестные чиновники этим пересменком — закладываются в закон детали, которые нужно расшифровывать. И мы тут сидим, как дешифраторы», — заявила депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев напомнил, что сейчас заключение договоров о ГЧП и концессии — это закрытый процесс, о котором никто не знает, помимо заинтересованных лиц в Смольном, о нем не сообщают ничего даже парламентариям, что приводит к «слепому» голосованию за миллиардные выплаты этим партнерам.

«Очень печально видеть такой документ, подписанный новым руководителем исполнительной власти в Петербурге, который, вроде бы, готовится к выборам, а наступает на те же грабли», — заявил Ковалев.

Он считает необходимым внести поправки в законы, предусматривающие обязательное утверждение таких соглашений публично в Заксобрании.

«Чтобы никто не имел право подписать договор, по которому что-то надо снести или построить, а жители узнают об этом только тогда, когда у них под окнами оказывается строительная техника», — заметил Ковалев.

Он также полагает, что единственное занятие комитета по инвестициям — это поиск объектов инфраструктуры, которые можно передать инвестору, не вникая в детали.

«Зачем вы у себя держите это гнездо порока? Ликвидируйте этот комитет, и, может быть, многое встанет на места у вас в головах тоже», — призвал Алексей Ковалев.