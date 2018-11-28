Москва, 28 ноября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Франция и Германия не хотят ужесточения санкций против РФ, так как это может дать Вашингтону возможность усилить своё давление на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Абзалов, комментируя новость о том, что Берлин и Париж выступили против введения новых санкций против РФ в связи с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

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«Следует отметить, что во многом вопрос о введении новых санкций будет зависеть от ситуации на американском контуре, — сказал Абзалов. — В Европе есть страны, которые выступают за ужесточение санкций, но экономических конкретных предложений у них нет. Конечно же, Франция и Германия выступают против этого. Кроме того, пока что не определился Вашингтон. Через эту историю США смогут давить на «Северный поток — 2», и это невыгодно ЕС. Многое будет решаться через саммит G-20, потому что, если встречи Путина и Трампа не произойдёт и будет более жёсткая риторика, то вполне возможно, что Европа может и поддержать санкции против РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Die Welt, вместо того чтобы вводить санкции против РФ после инцидента в Керченском проливе, Германия и Франция предложили использовать дипломатические усилия и задействовать с этой целью Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Таким образом, Берлин и Париж выступили против введения санкций в отношении РФ, хотя Эстония и Польша на заседании комитета ЕС по политике и безопасности поддержали эту идею.