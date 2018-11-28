Москва, 28 ноября, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель МиГ-35

«С точки зрения проведения уже окончательных испытаний — мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим по плану все необходимые испытания», — сказал Тарасенко.

Напомним, 22 августа текущего года Минобороны России подписало контракт на поставку в ВКС шести многофункциональных истребителей МиГ-35.

Справка ИА REGNUM : МиГ-35 является перспективным многофункциональным истребителем поколения «4++», максимально приближенного по тактико-техническим характеристикам к воздушным машинам пятого поколения. Проект появился в ходе модернизаций и дальнейшего развития советских истребителей МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.