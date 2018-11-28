Ярославль, 28 ноября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославском зоопарке рассказали о причине гибели белой львицы Лавы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Малышка львица

Мы уже сообщали о том, что в зоопарке Ярославля погибла львица.

Директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили рассказал о том, что произошло. По его словам, львица Лава умерла после родов месяц назад.

«После родов, буквально через два дня, Лава скончалась. Это была уже третья ее беременность. В первый раз мы ее чудом спасли, оба плода были уже мертвые. Вторые роды были успешными, оба малыша выжили, они уехали в Ивановский зоопарк. И вот были третьи роды, и я надеялся, что все пройдет благополучно. Первые два дня вселяли оптимизм, она даже покормила малышку. Но на третий день получилось то, что получилось. Оказалось, что второй львенок не смог родиться. Это была наша большая беда», — рассказал Теймураз Бараташвили.

По словам Теймураза Бараташвили, белый лев Ярос очень скучает по своей подруге. В зоопарке не исключают, что купят для него львицы из зоопарка в Крыму.

«Для нас когда такое животное погибает, это большая трагедия, потому что мы воспринимаем каждую такую особь как члена семьи. Ярос, самец, остался без подруги. Я по вечерам слышу, как он ревет, это разрывает душу. Детеныш белой львицы выжил, это девочка. Имя ей пока не дали. Сейчас она живет в ветеринарной клинике зоопарка под наблюдением специалистов», — сказал директор зоопарка.

Представителям СМИ показали и саму героиню дня — малышку, оставшуюся без мамы-львицы. Она находилась на искусственном вскармливании, и буквально первые дни начала есть скобленое мясо. Оно ей понравилось — сегодня малышка съела всю порцию. Как сообщила сотрудница, которая ухаживает за львицей, та, как и все дети, игривая, любит хватать за руки и кусать — благо уже есть чем. У нее уже вырастают зубки и они чешутся.

До двух месяцев она будет находиться в помещении, потом, если достаточно окрепнет, начнет выходить на улицу.