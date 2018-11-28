Москва, 28 ноября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Заокеанским и европейским партнёрам США не нужно никаких особых поводов для того, чтобы вводить санкции против РФ, полагает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Германия и Франция выступили против ужесточения санкций против РФ в связи с событиями в Керченском проливе.

Рене Магритт. Здравый смысл. 1945-1946

«Никто не сомневался, что РФ будет достаточно жёстко поступать в случае, если в её территориальных водах и неподалеку от Крымского моста будут без согласования с РФ появляться украинские корабли, — заметил Колядин. — Так что случившееся однозначно было провокацией. Однако нельзя забывать: для того, чтобы вводить санкции, часто нашим партнёрам не нужно было никаких доказательств и никаких особых поводов, начиная с истории о влиянии РФ на американские выборы и заканчивая трагическими событиями, которые произошли в Британии. Тем не менее санкции были введены».

Кроме того, политолог отметил, что РФ уже достаточно давно находится под санкциями, и её партнёрам стало понятно, что санкции приводят к тому, что люди только объединяются вокруг власти.

«Так что идея отказаться от ужесточения санкций вызывает доверие, — подытожил Колядин. — Для чего [ЕС] создавать у себя под боком максимально вооружённую и готовую к любым провокациям страну? Всё-таки разум взял верх. Зачем умножать международную напряжённость и гнать весь мир к ситуациям, которые могут быть очень неприятны?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Die Welt, на заседании комитета Евросоюза (ЕС) по политике и безопасности в Брюсселе Австрия как государство-председатель Совета ЕС подняла вопрос о новых санкциях против России. Эту идею поддержали Эстония и Польша.

Однако Германия и Франция высказались против новых санкций. Оба государства предпочитают действовать дипломатическими усилиями, принимая меры по укреплению доверия. В связи с инцидентом в Азовском море они предлагают задействовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).