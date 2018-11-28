Вашингтон, 28 ноября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Концерт британского певца и пианиста Элтона Джона в американском штате Флорида был отменен незадолго до начала. У артиста обнаружилось воспаление, сообщает 28 ноября британская газета The Independent.

Eva Rinaldi Элтон Джон

Отмечается, что у Элтона Джона — инфекционное воспаление уха, из-за чего выход на сцену невозможен. Организаторы шоу попросили зрителей сохранить билеты и пообещали объявить дату перенесенного концерта.

Концерт в Орландо был запланирован в рамках мирового турне Yellow Brick Street, которое певец рассчитывает завершить в 2021 году. Таким образом он намерен попрощаться с поклонниками и завершить гастрольную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, свой прощальный тур Элтон Джон начал в штате Пенсильвания 8 сентября 2018 года. В общей сложности он хочет выступить на 300 концертах в течение трех лет.