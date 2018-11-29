Санкт-Петербург, 29 ноября, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Открытие в Санкт-Петербурге памятника профессору Преображенскому в наше время выглядит памятником одновременно и социальному расизму, который старательно описал Михаил Булгаков и отснял Владимир Бортко, и худшим «достижениям» перестройки — в которую, кстати, этот фильм советского коммуниста Бортко внес свою лепту. Как воспринимается «Собачье сердце» в XXI веке, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Профессор Преображенский в исполнении Евгения Евстигнеева

И повесть Булгакова, и картина Бортко с точки зрения мастерства очень сильны, не отменяя, впрочем, того факта, что они унижают русскую культурную традицию, в которой умные люди и честные люди с высоким положением в обществе не винили народ в пропасти между ним и ими, а понимали, что пропасть эта сформирована их же предками. Булгаков, реагируя на произошедшую в России революцию, поставил это понимание вверх дном, явив читателю «нового человека» новой России — вчерашнего подзаборного пса, которому обратно до собаки — один шаг, и который, право, лучше бы псом и оставался. И если в российской действительности преобразившийся простой человек вытянул Россию из разрухи, то в действительности Булгакова он оказался ее символом и ее, этой разрухи, собачьим сердцем.

Народ в изображении Булгакова оказался грязным, грубым, тупым и агрессивным, «стоящим на низшей ступени развития», и есть некая закономерность в том, что Булгаков был поднят на щит именно в перестройку. Разруха начала ХХ века, описанная в книге, повторилась в конце того же столетия, с той лишь разницей, что выбраться из нее Россия до сих пор не смогла. И удивительно, что советский, ныне российский коммунист Бортко этого не понимает.

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