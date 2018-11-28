Донецк, 28 ноября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Один боевик ВСУ получил ранения во время взрыва миномёта «Молот». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов 28 ноября во время брифинга.

VoidWanderer Миномет «Молот»

«Вчера при попытке украинскими террористами осуществить обстрел населенного пункта Спартак на окраине города Донецка произошел очередной разрыв украинского миномета «Молот». В результате разрыва мины в канале ствола получил тяжелые ранения боевик второй минометной батареи 42-го батальона 57-й механизированной бригады Коваленко», — рассказал военный.

Безсонов также сообщил о ранении боевика 128-й горно-штурмовой бригады, который неумело обращался с гранатомётом АГС-17.

Некачественное украинское оружие и неумелое обращение с ним в очередной раз спасло жизни мирных жителей ДНР, подытожил военный.

Напомним, печально известный миномёт «Молот» является ухудшенной украинской копией советского 120-мм миномёта «Сани». Его особенность состоит в том, что по непонятным причинам миномёт регулярно взрывается, убивая членов расчёта. Впрочем, командование ВСУ считает, что во взрывах виноваты сами солдаты.

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Напомним, ранее военно-гражданская администрация временно подконтрольной Украине Авдеевки попросила местных жителей не покупать боевикам ВСУ спиртные напитки.

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