Москва, 29 ноября, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Слухи о том, что «вопрос передачи двух островов Малой Курильской гряды» якобы уже решен, вновь участились со стороны отдельных российских СМИ и экспертов. Что представляют собой эти слухи на деле, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Demis.nl Острова Курильской гряды. Красным отмечены русско-советские приобретения по датам

Сравнивая выгоды от гипотетической передачи части Курил Японии с теми потерями, которые ожидают Россию, если такое событие произойдет, можно со всей очевидностью понять: обмен Шикотана и Хабомаи на мирный договор с Японией с точки зрения выгоды России абсолютно неприемлем. Тем не менее переговоры с Японией продолжаются, что не означает сдачи территорий: переговоры ведутся между всеми странами, желающими сохранения и улучшения добрососедских отношений.

Мало того, в современной реальности переговоры такого уровня — это инструмент воздействия и на геополитическую обстановку в целом, так что российскому руководству было бы нерационально выпускать из рук такой инструмент. Тем более, что давление, оказываемое на Японию со стороны США весь послевоенный период, весьма утомило Токио.

Читайте статью Почему разговоры о передаче Курильских островов — манипуляция и вымысел и другие материалы Руслана Хубиева.