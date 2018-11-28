Ярославль, 28 ноября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. С начала года государственные инспекторы, работающие в сфере экологического надзора, провели более 3000 рейдов. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель правительства Дмитрий Степаненко

Правительство Ярославской области особое внимание уделяет вопросам экологической безопасности и защиты окружающей среды от негативного воздействия. Это подтвердили цифры, озвученные на заседании регионального правительства 28 ноября.

В частности, за 11 месяцев текущего года оформлено 738 протоколов об административных правонарушениях — это на 10 процентов больше, чем за аналогичный предыдущий период. Сумма наложенных штрафов выросла на 50 процентов.

Поле деятельности обширное: в регионе под государственным экологическим надзором находятся около 1700 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Большинство из них — промышленные предприятия. Постоянно контролируется четыре тысячи водных объектов и водоохранных зон, 366 особо охраняемых природных территорий и более 3 миллионов гектаров охотничьих угодий.

Особая тема — это борьба с мусорными свалками. Инспекторы пользуются информацией ресурса «Интерактивная карта свалок», созданного Общероссийским народным фронтом. Это позволяет сделать работу более эффективной. В том числе контролируется деятельность органов местного самоуправления по ликвидации стихийных свалок. Как доложили губернатору Ярославской области, таковых на территории региона с начала года выявлено более тысячи. Более 90 процентов из них уже убрано. Наибольшие успехи в этом направлении показали Угличский, Тутаевский, Ростовский, Рыбинский муниципальные районы, а также города Рыбинск и Переславль-Залесский.

Усилен контроль и в охотничьих угодьях региона: браконьерам теперь все сложнее уйти от наказания. В 2018 году выявлен ущерб на 37,6 миллиона рублей. Он будет взыскан с нарушителей.

Работа по всем этим направлениям будет продолжена, и вестись она будет уже в рамках новой экологической политики, концепция которой была утверждена на днях.

«С этого года в Ярославской области стартовала пятилетка экологии. Вместе с независимыми экспертами мы разработали и утвердили концепцию новой экологической политики. Этот документ станет основополагающим инструментом для реализации существующих и разработки новых региональных программ, нацеленных на обеспечение экологической безопасности населения», — отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Реализация отдельных пунктов новой экологической политики уже началась: в частности, завершается разработка сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Это очень важно для экологически безопасного планирования развития территорий.