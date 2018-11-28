Ивантеевка, Московская область, 28 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о стрельбе в школе подмосковной Ивантеевки подросток частично признал свою вину. Об этом после заседания в Ивантеевском городском суде сообщил его адвокат Виктор Запрудницкий.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

По словам юриста, его подзащитный частично признал свою вину в содеянном, однако отказался признавать вину в покушении на убийство, подчеркнув, что не хотел никого убивать. Ранее стало известно, что рассмотрение дела о стрельбе в школе Ивантеевки ведется в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года девятиклассник ворвался в школу № 1 в подмосковной Ивантеевке и взорвал несколько взрывпакетов. Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета, травмировал учителя информатики. В результате инцидента также пострадали три школьника.

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