Сургут, Югра, 28 ноября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 28 ноября неустановленный мужчина с канистрой ворвался в отделение Сбербанка по улице Гагарина, 8. Передал кассиру записку с требованием денег и угрозой поджога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

Кассир нажала тревожную кнопку. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.

По информации полиции, этот случай за последние дни не единственный. 23 ноября в отделение банка «Открытие» по улице Мира, 14 города Сургута также ворвался неизвестный, который передал кассиру записку с требованием отдать ему деньги и сообщением о гранате при себе. И этот грабитель скрылся до приезда правоохранительных органов.

В УМВД по ХМАО не исключают, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.