Москва, 28 ноября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Анонимные звонки, из-за которых в Москве проходит эвакуация посетителей торговых центров, поступают из-за рубежа, сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Анонимный звонок

Точное происхождение угроз пока не называется.

«Откуда именно идут звонки, выясняется», — пояснил источник.

Информация об эвакуации, вызванной сообщениями о взрывных устройствах, распространили СМИ со ссылкой на информированные источники. Называлось более десятка торговых центров и Киевский вокзал в Москве. Позже информация по вокзалу и ТЦ «Европейский» не подтвердилась.