Лос-Анджелес, США, 28 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не смог набрать очков в десятом матче подряд. Об этом 28 ноября сообщает «Чемпионат».

John Julian Илья Ковальчук на льду

В матче с «Ванкувер Кэнакс» Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, за которые нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Результативными действиями он не отметился.

Кроме того, Ковальчук уже второй матч подряд начал в четвёртом звене. Последний раз он отметился результативными действиями в матче с «Анахаймом» три недели назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лос-Анджелес» одержал победу над «Ванкувером» в овертайме со счётом 2:1.

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