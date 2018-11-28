Таллин, 28 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Эстонская правительственная комиссия по вопросам Юго-Востока провела заседание, где обсуждался вопрос трансграничного сотрудничества, сообщает rus.err.ru.

Kulmalukko Пограничный столб на границе Эстонии и России

В ходе заседания министр государственного управления Эстонии Янек Мягги заявил, что возможности местных предпринимателей не заканчиваются на государственной границе республики.

Так как, по его словам, более 50 000 жителей Псковской области имеют гражданство Эстонии или шенгенские визы, это делает их потенциальными клиентами эстонских предпринимателей в приграничных районах.

По мнению Мягги, близость Пскова к Эстонии является конкурентным преимуществом.

«Там живет много эстонцев, которые хотят потреблять наши продукты и услуги. Чтобы реализовать это преимущество, необходимо иметь удобное пересечение границы. Это касается жителей приграничных районов, местного бизнеса и деятелей культуры», — заключил чиновник.