Варшава, 29 ноября, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Несмотря на то, что, по словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, в настоящее время Польше ничего не угрожает в связи с событиями на Украине, польские политики и эксперты в целом считают ситуацию в Азовском море угрожающей польским интересам. О мнениях в польском экспертном сообществе в отношении произошедшего в Керченском проливе пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Securityconference.de Анджей Дуда и Пётр Порошенко

По словам бывшего замминистра иностранных дел Павла Коваля, Россия сейчас оценивает дипломатические реакции США, Евросоюза и НАТО — достаточно ли эти реакции сильны, «чтобы не пойти дальше в сторону эскалации конфликта, или посчитать их слабыми». Издание Polityka задается вопросом о том, будет ли вообще международное сообщество реагировать на произошедшее, и считает, что шансы невелики:

«Украина не является и не будет в течение долгого времени (возможно, никогда) членом НАТО. Возможное преобладание России в Чёрном море, конечно, угрожает интересам черноморских членов альянса: Румынии, Болгарии и Турции. Но Турция ведет свою собственную двустороннюю игру с Москвой, а Румыния и Болгария не принадлежат к числу чемпионов НАТО».

По мнению шефа иностранного отдела газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньского, сейчас имеет место новый «этап войны», причем:

«Москва проверяет не только Украину, чей флот слаб. Он проверяет прежде всего Запад, Европейский союз и США, которые очень медленно реагировали в начале конфликта… Реакция должна быть быстрой и твердой, угроза новых санкций достаточно сильна, чтобы Россия не сделала следующего шага в этой войне. Позиция Дональда Трампа будет особенно важна. Теперь у него есть шанс показать, что во время встречи с Владимиром Путиным в июле в Хельсинки он не давал никаких обещаний по Украине».

А что же польские читатели? Что думают о случившемся они?

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