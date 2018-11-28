Киев, 28 ноября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обсудил инцидент в Керченском проливе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сказано 28 ноября на сайте администрации президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В ходе телефонного разговора Порошенко пожаловался на «наглый акт агрессии» со стороны России, который осудил Эрдоган.

Порошенко попросил президента Турции усилить давление на Россию и помочь с освобождением задержанных моряков и кораблей.

Собеседники договорились, что президент Турции поднимет вопрос об инциденте на саммите стран G20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, Реджеп Эрдоган также провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого также обсуждалась украинская провокация, но основной темой разговора всё же была ситуация в Сирии.

Читайте также: Путин и Эрдоган обсудили провокацию Киева в Керченском проливе

Напомним, три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и были жёстко задержаны пограничниками РФ. Задержанные моряки признались, что осознанно шли на провокацию, выполняя приказ украинского командования.

Читайте подробнее: Украинские моряки признали провокацию в Керченском проливе