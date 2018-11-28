Дербент, Дагестан, 28 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Многолетняя проблема водоснабжения дагестанского города Дербента в скором времени может быть решена. В Сулейман-Стальском районе республики на завершающей стадии находится строительство водохранилища, которое позволит обеспечить питьевой водой всю южную часть региона, включая Дербент. Об этом 27 ноября на заседании Совета безопасности Дагестана доложил глава министерства природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской администрации.

Anzor Agamirzoyev Самурский лес. Дагестан

Кроме того, министр рассказал, что чистой питьевой водой в недавнем прошлом были обеспечены и 20 тысяч жителей Буйнакского района в результате строительства здесь нового водохранилища. Такие объекты в скором времени планируется возвести также в Левашинском районе и городе Южно-Сухокумске. Карачаев отметил, что проектно-сметная документация уже подготовлена и имеется положительное заключение экспертов.

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Напомним, что на протяжении нескольких лет на территории уникального природного комплекса — Самурского леса — местные чиновники пытаются построить водозаборное сооружение. Оно, как утверждается, должно обеспечить водой жителей Дербента и близлежащих населённых пунктов. Однако жители Магарамкентского района, где на границе с Азербайджаном находится российская часть леса, и особенно жители села Самур всячески препятствуют строительству. Из-за многочисленных акций протеста за последние пять с лишним лет работы по возведению водозабора несколько раз приостанавливались и вновь возобновлялись.

По мнению людей, водозаборный объект приведёт как к высыханию уникального природного комплекса, так и к снижению уровня воды в их хозяйственных колодцах. Такого же мнения придерживается и ряд независимых российских и международных экспертов, предрекая колоссальный вред уникальной экосистеме от реализации данного проекта.

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В 2017 году в дело вмешался президент России Владимир Путин. Он поручил правительствам РФ и Дагестана разработать проект по обеспечению водой Дербента и близлежащих населённых пунктов, который бы не наносил ущерб Самурскому лесу. Однако попытки возобновить приостановленные работы предпринимались и летом, и осенью 2018 года, теперь уже новым подрядчиком. Однако местное население всё также стоит на страже и блокирует любые попытки.

Прекратит ли строительство водохранилища в Сулейман-Стальском районе многолетнюю борьбу за Самурский лес между чиновниками и народом, пока остаётся только догадываться.

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