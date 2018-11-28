Москва, 28 ноября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Эвакуация торгового центра «Европейский» в Москве сегодня не проводилась, сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM сотрудники охраны комплекса.

Andrey Korzun ТЦ «Европейский»

Внутри торгового комплекса спокойная обстановка, магазины работают, посетители совершают покупки.

Ранее аналогичное опровержение сделали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM и сотрудники службы безопасности Киевского вокзала.

Напомним, Киевский вокзал и ТЦ «Европейский» назывались в качестве мест, где проводилась эвакуация посетителей. Новости об этом сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.