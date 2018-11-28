Москва, 28 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Москве количество торговых центров, из которых пришлось эвакуировать людей из-за сообщений о бомбе, возросло до 14. Ранее сообщалось о поступивших в полицию сообщениях о «минировании» 12 ТЦ.

Wirt ТЦ «Цветной»

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Все анонимные звонки о якобы наличии взрывных устройств в зданиях сотрудники правоохранительных органов Москвы получили в течение полутора часов — в период с 11:30 до 13:00, сообщает Интерфакс. По данным источника в экстренных службах, всего с территорий торговых центров было эвакуировано порядка шести тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая эвакуация посетителей и персонала сегодня, 28 ноября, проводилась в торговых центрах «Цветной» на Цветном бульваре, «Вива» на улице Поляны, «Атриум» на Земляном Валу, «Мегаполис» на проспекте Андропова, «Капитолий» на проспекте Вернадского, «Горбушкин двор» на Багратионовском проспекте. Также среди «заминированных» оказались ТЦ «Звездочка», «Жизнь стекла», «Город», «Электроника на Пресне», «Гагаринский» и «Хорошо».

Уже известно, что сообщение о заложенном в гипермолле «Горбушкин двор» взрывном устройстве не подтвердились, торговый центр в настоящий момент работает в штатном режиме и принимает посетителей.

«Сигнал от правоохранительных органов поступил около 11:10, после чего была проведена эвакуация находившихся в торговом центре сотрудников и посетителей. Представители экстренных служб провели полное обследование здания и не обнаружили каких-либо угроз. Проверка была закончена в 13:40, после чего персонал вернулся на свои рабочие места», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе гипермолла.