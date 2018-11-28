Симферополь, 28 ноября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Украина находится на грани коллапса, и если он произойдет, в Крым хлынут беженцы. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 28 ноября RT.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Наплыв беженцев будет для российского полуострова большой проблемой, отметил он.

Украинское руководство предпринимает действия, совершенно не просчитывая их последствия. В Киеве будто вовсе не думают о своей жизни и о народе, а также о жизни своих детей и внуков, заключил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении в стране военного положения на 60 суток. Такое решение было принято после инцидента в Черном море, когда три украинских военных корабля российские пограничники задержали за нарушение госграницы. Порошенко назвал произошедшее «агрессией», он объяснил, что военное положение введено исключительно для обороны Украины.

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