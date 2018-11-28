Москва, 28 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Эвакуация Киевского вокзала сегодня не проводилась, сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM сотрудники охраны объекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал ожидания в Киевском вокзале

«Не было никакой эвакуации», — опроверг охранник и удивился сообщениям СМИ.

В зале ожидания и у касс всё спокойно, пассажиры ожидают свои рейсы.

Сообщения об эвакуации также опровергли две сотрудницы торговли.

Напомним, СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили об эвакуации ряда торговых центров и Киевского вокзала в Москве.