Охрана Киевского вокзала опровергла сообщения об эвакуации
Москва, 28 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Эвакуация Киевского вокзала сегодня не проводилась, сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM сотрудники охраны объекта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал ожидания в Киевском вокзале
«Не было никакой эвакуации», — опроверг охранник и удивился сообщениям СМИ.
В зале ожидания и у касс всё спокойно, пассажиры ожидают свои рейсы.
Сообщения об эвакуации также опровергли две сотрудницы торговли.
Напомним, СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили об эвакуации ряда торговых центров и Киевского вокзала в Москве.