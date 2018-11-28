Москва, 28 ноября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В связи с новой волной «минирования» в Госдуме предлагают уравнять наказание для пособников террористов и лиц, отправивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефонный разговор

«Мы предлагаем уравнять наказание для пособников террористов и лиц, отправивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сообщил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Своими ложными сообщениями «телефонные террористы» отвлекают правоохранительные органы от предотвращения реальных угроз и создают нервозную обстановку в обществе, провоцируют панику, отметил парламентарий.

По его мнению, достаточно мягкое наказание за звонки о «минировании» открывает перед террористическими группировками широкие перспективы для вербовки добровольных помощников на территории России.

Несколько тысяч человек эвакуированы из десяти столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Ранее сообщалось о проведении эвакуации в 12 ТЦ Москвы, в том числе «Горбушкин двор», «Электроника на Пресне», «Капитолий» и «Мегаполис», из-за анонимных звонков о «минировании».

Отметим, что волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тыс. человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов.