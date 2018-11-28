Москва, 28 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Концертное агентство Berin Iglesias Art, звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов передали часть средств от продажи билетов на концерт «Верди Гала» благотворительному фонду «Арифметика добра», который заботится о детях-сиротах, находит им приемных родителей и готовит к взрослой жизни. Концерт прошел 26 ноября с аншлагом, звездный дуэт — сопрано и тенор — впервые исполнил на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) арии и сцены из опер Джузеппе Верди. Билеты на концерт закончились за неделю до события, и 4 миллиона рублей из вырученных средств были направлены в благотворительный фонд.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Арифметика добра» Оперные звезды поддержали подопечных «Арифметики добра»

Нетребко и Эйвазов привезли в Москву программу, в которую вошли арии, дуэты и квартеты из опер «Отелло», «Аида», «Трубадур», «Дон Карлос», «Риголетто», «Сила судьбы» и «Луиза Миллер». В последний раз супруги выступали в ГАБТе лишь в 2016 году, исполняя главные роли в постановке «Манон Леско».

«В этот триумфальный вечер, наслаждаясь музыкой, мы не должны забывать о тех, кто нуждается в нашем внимании, поддержке, — отметил в ходе концерта ведущий, известный шоумен Дмитрий Дибров. — Спасибо фонду «Арифметика добра» за то, что уже более двухсот детей обрели новые семье, а 1100 сирот, которые живут в детских домах, нашли надежную поддержку и опору».

Как сообщила руководитель фонда Наиля Новожилова, собранные средства будут направлены в основном на проведение в детских домах мотивационных тренингов и уроков с репетиторами для сирот. В ходе тренингов специалисты помогают детям преодолевать жизненные трудности, выбирать занятия по душе и будущую профессию. Большинство подопечных фонда живут в удаленных регионах, и индивидуальные онлайн-занятия с репетитором для них становятся уникальной возможностью пройти школьную программу, подготовиться к поступлению в профессиональные и высшие учебные заведения.

В фонде отмечают, что благодаря подобным акциям год от года увеличивается число волонтеров «Арифметики добра», которые выступают в роли наставников для сирот, помогая им в социальной адаптации.

За три последних года по программам фонда обучение прошли более 1000 подростков из 102 детских домов. 111 преподавателей провели для них свыше 50 тысяч уроков. 308 слушателей образовательных программ уже поступили в колледжи и вузы, в том числе такие престижные, как МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН, РГГУ и другие.

Оперных звезд поблагодарил основатель «Арифметики добра», предприниматель и филантроп, отец 23 родных и приемных детей Роман Авдеев.

«Очень важно, что слова поддержки сиротам прозвучали со сцены Большого театра, — сказал он. — Это одна из тех площадок, откуда сказанное разносится по всей стране. Я очень благодарен Анне Нетребко, Юсифу Эйвазову, организаторам этого прекрасного концерта за поддержку наших начинаний».

«Арифметика добра» была основана в 2014 году. Сегодня фонд реализует восемь благотворительных программ. Главные из них — дистанционная программа онлайн-обучения «Шанс», комплекс психологических и профориентационных тренингов «Шанс», программы формирования семейных сообществ для усыновления «Азбука приемной семьи» и школа приемных родителей «Арифметика добра».

Фонд активно сотрудничает с властями регионов, помогая в реализации программ поддержки детей-сирот, а также финансируя связанные с этим проекты. Недавно в свет вышел документальный роман «Меня зовут Гоша. История сироты», написанный подопечными фонда, приемной матерью Дианой Машковой и усыновленным ею Георгием Гынжу.

12 ноября в России отметили Всемирный день сирот. Специально к этому дню российский фонд «Нужна помощь» составил рейтинг субъектов РФ, где больше всего детей-сирот живут не в семьях. По данным исследователей, количество детей-сирот в России приблизилось к 450 тысячам. Большинство из них — так называемые социальные сироты, то есть те дети, чьи родители живы, но лишены или ограничены в родительских правах, уклоняются от воспитания своих детей.

Меньше всего сирот зафиксировано в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Краснодарском крае, ХМАО-Югре, Воронежской области, Чувашии и Калмыкии. Острее всего проблема сиротства стоит на Дальнем Востоке, и в Смоленской области. Республики СКФО также лидируют по темпам усыновления: в ряде регионов приемную семью находит каждый осиротевший ребенок. Самые низкие темпы усыновления — в Санкт-Петербурге, Магаданской и Смоленской областях.