Де-Мойн, США, 28 ноября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. О присоединении к своим коллегам в осуждении «захвата Россией украинских кораблей, ранения и задержания украинских моряков» объявила сенатор от штата Айова Джони Эрнст 28 ноября в своем твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«Это — последний пример попыток России получить влияние и контроль над Украиной и Крымским полуостровом. Действия, предпринятые Россией на выходных, были опасными и вновь показали, насколько слабо она считается с правами своих соседей. США и все остальные в международном сообществе должны дать России понять, что не будут терпеть несправедливых агрессивных действий, подобных этому».

Отметим, что у России нет необходимости «пытаться влиять» на Крым, который вернулся к ней по воле своих жителей в результате референдума. Предпринятые же Россией в Керченском проливе действия показали, что она заботится о соблюдении законов и защищает собственную территорию от вторжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Дик Дурбин высказал свое мнение, согласно которому Россия «посредством кибератак, пропаганды, военного запугивания и прямого вторжения продолжает атаковать украинский суверенитет и международные стандарты».