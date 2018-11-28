Киров, 28 ноября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Группа учёных Вятского государственного университета ведёт поиск бактерий, водорослей или микрогрибов, которые, не нанося вреда другим, полезным растениям, будут целенаправленно воздействовать на борщевик с целью его искоренения, сообщает 28 ноября пресс-служба вуза.

(сс) mike193823319483 Соцветия борщевика

Заведующая лабораторией биомониторинга ВятГУ и Института биологии Коми НЦ УрО РАН доктор технических наук, профессор Тамара Ашихмина пояснила, что главной задачей ученых является поиск того, что больше всего влияет на угнетение борщевика.

При этом учёный убеждена, что проблему нужно решать сообща, поскольку семена борщевика разносятся на далекие расстояния.

«Нужна целевая федеральная программа — и об этом всё чаще говорят на самом высоком уровне», — убеждена Ашихмина.

В этом году она вошла в рабочую группу по борьбе с борщевиком, созданную при заместителе председателя правительства Кировской области Алексее Котлячкове. В пресс-службе вуза отметили, что придание статуса работе учёных стало ещё одним шагом на пути борьбы с вредителем.

Читайте также: СМИ назвали борщевик в России «бедствием»