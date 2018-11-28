* талибами — запрещённая в России организация

Женева, Швейцария, 28 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Афганские власти создали спецгруппу для переговоров с движением «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом объявил 28 ноября на международной министерской конференции в Женеве президент Афганистана Ашраф Гани.

Президент Афганистана Ашраф Гани

Он отметил, что после нескольких месяцев интенсивных консультаций удалось сформулировать дорожную карту для мирных переговоров. Также сформированы органы и механизмы для движения к мирному соглашению.

В переговорный орган войдут 12 человек. Им будет руководить глава администрации Гани Абдула Салам Рахими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политические партии Афганистана обвинили действующего президента Ашрафа Гани в нарушении обещаний о привлечении их к переговорному процессу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры, направленные на мирное урегулирование в Афганистане.

Читайте также:

Партии обвиняют главу Афганистана Гани в неучастии их в мирном процессе

Трамп заявил, что США ведут активные переговоры по миру в Афганистане